Umberto Mazza: «Caloveto era e resta Covid-free»

La concittadina risultata positiva è da 2 anni ospite nella RSA a Campana. Il Sindaco ringrazia i residenti per responsabilità

La concittadina risultata positiva al tampone, il cui caso è riportato nel report giornaliero dell’Azienda Sanitaria Provinciale, è da due anni ospite della RSA di Campana. Dall’inizio della pandemia Caloveto è Covid-free.

È quanto precisa il Sindaco Umberto Mazza cogliendo l’occasione per tranquillizzare la comunità e ribadire il record che, anche grazie all’impegno e all’attenzione dei residenti, la comunità ha raggiunto: da inizio pandemia Caloveto non è stata toccata dal virus e non è stato necessario sottoporre ad isolamento domiciliare alcuno.

L’Amministrazione Comunale che ha invitato l’Asp a correggere l’indicazione relativa al numero di contagi sul territorio provinciale, rinnova l’invito a mantenere alta la guardia e a rispettare tutte le misure preventive per contenere il contagio.

