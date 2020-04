ULTIM’ORA – Lo spoke di Corigliano-Rossano avrà il suo laboratorio per processare tamponi

La proposta era stata avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. Ora potrebbe diventare realtà: ci sono troppi ritardi

La nuova ondata di rientri dal nord, che si prevede dal 4 maggio con l’inizio della cosiddetta Fase 2, preoccupa e non poco la Regione Calabria ma anche i vertici sanitari che proprio oggi si sono riuniti a Catanzaro, insieme ai referenti delle diverse aree della regione, per fare il punto sulla situazione. L’obiettivo è studiare le contromosse da adottare nel caso in cui, l’esodo di universitari, lavoratori e residenti fuori regione dovessero innescare una nuova ondata epidemica da Covid-19. Del resto, se la Calabria ha conosciuto il coronavirus è perché ha subito una prima lieve ondata di ritorni. Ora potrebbe essere ancora più massiccia. Però, questa volta, dovremmo essere un po’ più preparati quantomeno nelle misure di prevenzione.

E tra queste misure ci sono anche delle novità. A parte l’ormai certa apertura del centro Covid al “Giannettasio” che di fatto è quasi operativo, presto potrebbe essere attivato anche un nuovo laboratorio per la verifica dei tamponi virali. Una cosa alla quale sta lavorando da tempo il primo cittadino di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. Oggi, invece, diventa un’ipotesi probabile che ha paventato proprio il responsabile di igiene e sanità pubblica dei distretti dello jonio, Martino Rizzo, di ritorno dalla riunione catanzarese di oggi pomeriggio. «Una delle novità, giustificata dal ritardo col quale stanno pervenendo i risultati dei tamponi, – ha detto Risso – è che probabilmente la Regione garantirà l’apertura di un laboratorio a Corigliano-Rossano, per processare i tamponi ed avere risultati in tempi celeri». Non solo, altre novità potrebbero giungere sul fronte dei test sierologici che «probabilmente saranno disponibili dai primi di maggio».

