Ufficio postale Cantinella, Verdi: “Goccia che fa traboccare il vado”

«La presenza di Poste Italiane nella nostra città risulta infatti totalmente inadeguata rispetto alla richiesta di servizi da parte dei cittadini ed alla vastità del territorio e della popolazione».

La denuncia arriva dalla Federazione dei Verdi che, in queste ultime ore, ha incontrato le RLS della Filiale di Castrovillari che fanno capo a SLP CISL. «Ci hanno comunicato di avere già evidenziato all’Azienda Poste le gravi carenze strutturali degli immobili siti in Provincia ed in particolar modo di quelle comatose dell’Ufficio di Cantinella e del riposizionamento del recapito di Corigliano-Rossano e di altri uffici della città dopo una approfondita disamina con gli iscritti e con la cittadinanza, denuncia l’inadeguatezza delle strutture degli Uffici Postali, del Centro recapito, del personale e degli sportelli Postamat su tutto il territorio».

I Verdi di Corigliano Rossano non ci stanno e dichiarano di: «Pretendere da Poste Italiane – che si dichiara da sempre attenta a migliorare i propri servizi nei confronti della popolazione su tutto il territorio nazionale, e rispettosa del dialogo con le istituzioni, disponibile a definire le azioni necessarie per risolvere la problematica nel più breve tempo Compito dell’Amministrazione – sottolineano – è quello di cogliere l’occasione per un confronto serrato e costruttivo per ridefinire tutta la geografia della collocazione e dell’offerta di servizi da parte di Poste Italiane. In modo istituzionale, con tutta la forza e le argomentazioni del ruolo rivestito, per arrivare all’obiettivo di aumentare la fornitura dei Servizi ai Cittadini, a cominciare da Poste Italiane, ma aprendo una interlocuzione con tutti gli Enti e le Società che gravitano su questo territorio. La Federazione di Verdi Corigliano- Rossano, che ha contribuito al successo della coalizione capeggiata dal Sindaco Stasi, rivendica il ruolo riformista di questa Amministrazione e continuerà a fare da stimolo per il riscatto della Città».

