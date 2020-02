Ufficio postale di Cantinella, mercoledì 5 sopralluogo congiunto tra le Poste ed il Comune

Malavolta: ridurre al minimo disagi utenza, individuare soluzioni alternative

Il vicesindaco di Corigliano Rossano Claudio Malavolta informa la cittadinanza che mercoledì 5 febbraio si terrà un sopralluogo congiunto tra le Poste ed il Comune nell’ufficio di Cantinella, attualmente chiuso al pubblico. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione in cui versano i locali, verificare i tempi di interventi per la messa in sicurezza; nonché, eventualmente individuare soluzioni alternative per ridurre al minimo i disagi agli utenti della popolosa frazione urbana. I contatti con i responsabili di Poste Italiane, Pettorino e Napolitano, seguono a quelli intercorsi nei giorni scorsi con il Sindaco Flavio Stasi.

Per approfondire: Poste Cantinella, proposta della Straface: «Utilizzare i locali dell’ex scuola»



Chiusura ufficio postale Cantinella, Stasi: «pronto alla mobilitazione»

Commenta

commenti