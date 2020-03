SCUOLE E UNIVERSITÀ CHIUSE IN TUTTA ITALIA

Il provvedimento della chiusura dovrebbe scattare da domani fino a metà marzo. Azzolina: “La decisione ufficiale verrà formalizzata nelle prossime ore”

Emergenza coronavirus: il governo verso la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso l’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. La misura sarà presa con un decreto in vigore da oggi. L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

Il premier Giuseppe Conte incontrerà le parti sociali nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Fonte: La Repubblica

Commenta

commenti