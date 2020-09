Ufficiale: Rosario Rizzitano è il nuovo portiere del Castrovillari

L’A.S.D. Castrovillari Calcio, comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica con Rizzitano Rosario, portiere, classe 1999, cresciuto nel Settore giovanile della Reggina calcio, successivamente al Catanzaro per tre anni poi nell’ultimo anno con i giallorossi aggregato in prima squadra. Poi il passaggio al al Bari di Fabio Grosso, dove verrà convocazione anche in prima squadra nella gara contro la cremonese. Nel 2018/19 passa al Nardó in serie D (24 presenze). Il 2019/20 passa al Fasano, club dal quale si è svincolato per passare al Foggia. Nel palmares di RIZZITANO anche 2 convocazione in nazionale con l’under 16 (anno 2015).

