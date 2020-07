Ufficiale: la Rossanese presenta domanda di ripescaggio in Eccellenza

di Josef Platarota

La notizia era nell’aria già da qualche settimane: la Rossanese vuole provare il tutto per tutto per conquistare l’Eccellenza. Come fa sapere la stessa società di patron Abbruzzese, i rossoblu hanno presentato domanda ufficiale di ripescaggio nel massimo campionato regionale.

La conferma arriva dalla pagina facebook dei bizantini: “Questa mattina la Società ha provveduto, con bonifico tracciato, all’iscrizione della Squadra al prossimo campionato dilettantistico calabrese, notizia che era già nell’aria da qualche giorno, ma come sempre le cose questa Societa le vuole fare in modo oculato e senza voli pindarici, perché al primo posto, nelle corde del sodalizio rossoblu, vige da sempre la solidità associata ai fatti e le parole vanno e vengono”.

Programmazione: questo è l’imperativo della Rossanese, che vuole tornare ad essere protagonista in categorie più blasonate. Le possibilità del salto ci sono, visto il secondo posto dello scorso anno, fair play e gli ottimi risultati raggiunti con il settore giovanile. Nonostante ciò, vige cauto ottimismo da viale Sant’Angelo, ma la volontà di giocarsi l’Eccellenza esiste ed è forte.

