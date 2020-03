UFFICIALE | Coronavirus, il governo conferma: scuole e università chiuse in tutta Italia dal 5 al 15 marzo

Decisione confermata dalla ministra dell’Istruzione Azzolina

Emergenza Coronavirus. Dopo le anticipazioni di questo pomeriggio, arriva l’ufficialità: il Governo ha disposto la chiusura totale di scuole e università su tutto il territorio nazionale almeno fino a metà marzo. La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi che sarà firmato entro questa sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La decisione è stata confermata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina insieme al premier alle 18 in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Conte ha poi aggiunto: “Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, lasciando valutare agli esperti come sta evolvendo “la diffusione del virus” e le valutazioni finali”. Poi ha concluso: “Torneremo ad aggiornarvi presto, stiamo lavorando alacremente sul dpcm, abbiamo già la bozza pronta”.

Sono allo studio agevolazioni economiche che permettano ai genitori di assentarsi dal lavoro durante la chiusura delle scuole. Come ha spiegato la viceministra dell’Economia, Laura Castelli “siamo consapevoli dell’impatto che una misura come la chiusura delle scuole potrà avere sui nuclei familiari e sul Paese. Ci stiamo quindi muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. È in fase di definizione una norma che preveda la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni”.

