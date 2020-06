Uffici postali Corigliano Rossano, a Cantinella lavori in fase di ultimazione

Durante la chiusura sarà disponibile comunque presso l’Ufficio postale di via Margherita uno sportello dedicato per la consegna di pacchi

I lavori di riqualificazione dell’ufficio postale di Cantinella – a Corigliano Rossano – ripartiti dopo la pausa forzata da emergenza Coronavirus lo scorso 5 maggio sono in fase di ultimazione. Lo comunica il vicesindaco Claudio Malavolta informando, inoltre, che la direzione della filiale di Castrovillari ha comunicato al comune che per interventi di tinteggiatura agli uffici postali, quello di via Giacomo Matteotti resterà chiuso da martedì 9 a sabato 13 giugno; quello di via Margherita da lunedì 15 a martedì 23. Salvo imprevisti i due uffici dovrebbero aprire il giorno successivo al temine dei lavori. Lo stesso tipo di intervento sta interessando anche la stessa di Cantinella.

Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali di via Mediterrano, a Schiavonea, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,35 e sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35; in via Matteotti, al civico 1, aperto fino al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,05, sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35; e su viale dei Normanno, a Rossano, dalle ore 8,20 alle 19,05 nei giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 8,20 alle ore 12,35 al sabato. Gli uffici sono dotati di ATM fruibili H24. Durante la chiusura sarà disponibile comunque presso l’Ufficio postale di via Margherita uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata.

Commenta

commenti