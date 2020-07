UDC Corigliano Rossano: nasce il circolo di Piana Caruso

Continua l’attività dell’UDC di Corigliano – Rossano di rinnovamento e radicamento sul territorio della Città: nasce il Circolo Piana Caruso, Frazione della montagna coriglianese, affidato ad una donna giovane e preparata, Tina Russo, abitante a Piana Caruso, con una formazione turistica, con esperienze nel campo della comunicazione e neo-imprenditrice nel settore ricettività.

Siamo molto contenti della scelta fatta, condivisa dal Capogruppo UDC in Consiglio Regionale, Onorevole Giuseppe Graziano, e ringraziamo Tina per avere accettato l’incarico di Commissaria del Circolo: è la prima volta, nella storia delle due Città fuse, che viene promosso un Circolo di un Partito nelle zone montane dei Comuni. L’UDC di Corigliano – Rossano ritiene che la montagna rappresenti per la Città Unica un importante elemento di crescita e di sviluppo, purtroppo trascurato negli ultimi anni, da valorizzare e rilanciare, anche al fine di creare nuova occupazione tra i giovani. Tina Russo è un esempio di giovane cittadina di Corigliano – Rossano, che, grazie anche alla tradizione familiare, ha scelto di abitare nella Frazione Piana Caruso, quando la maggior parte degli abitanti, specie i giovani, per varie ragioni, nel corso degli anni, ha preferito andare a vivere nello Scalo di Corigliano.

E’ importante che sia una donna, giovane a prendersi responsabilità, in Politica e nel Partito: l’UDC crede fortemente nel valore aggiunto che le donne possono apportare per riqualificare l’attività politica e, nel rinnovamento in corso del Partito in Città, dà grande spazio alle proposte provenienti dal mondo femminile.

Tina Russo, donna del territorio, ci ha immediatamente fatto partecipi delle sue idee su come rilanciare Piana Caruso e le zone montane della Città, auspicando e ricercando la collaborazione delle Associazioni e dei Movimenti impegnati sul territorio montano. A Tina, formuliamo auguri di buon e proficuo lavoro.

