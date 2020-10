Unical: tutti negativi i tamponi sui contatti stretti degli studenti positivi

A rendere ufficiale la notizia il sito internet dell’Ateneo calabrese. Per i cinque casi registrati è stata ricostruita anche la catena del contagio, avvenuto al di fuori delle lezioni

Sono negativi gli esiti dei tamponi fin qui eseguiti sugli studenti entrati in contatto nei giorni scorsi con i colleghi risultati poi positivi al Coronavirus. I risultati comunicati dall’Asp, con cui l’ateneo ha instaurato una collaborazione, riguardano contatti molto stretti dei 5 contagiati.

Ricostruita anche la catena del contagio che ha interessato i cinque studenti positivi: il ‘paziente zero’ è uno studente rientrato da una regione del Nord e gli altri quattro contagiati erano legati a lui (e tra di loro) da rapporti di amicizia o di vicinato. I contatti e il contagio non sono avvenuti all’interno delle aule o di altri spazi condivisi dell’ateneo.

I protocolli adottati dall’ateneo, sulla scorta anche delle prescrizioni ministeriali, e basati su uso della mascherina, prenotazione del posto in aula, distanza fisica a lezione e mensa si stanno dimostrando efficaci nel garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale. Così come decisiva si è rivelata l’app ‘Smart Campus’, che permette di prenotare il posto a lezione e di registrare il proprio accesso in aula e a mensa: grazie ai dati registrati è stato possibile individuare in tempi molto rapidi e sanificare tutti gli spazi dell’ateneo frequentati dagli studenti positivi.

