Tutela consumatori: Udicon rilancia impegno con nuove sedi

Nuovi punti nel cosentino, nel Pollino e nella Sibaritide. Ferruccio Colamaria: «Noi punto di riferimento nei territori»

Continuare a tutelare e sensibilizzare i consumatori ad un approccio più consapevole agli acquisti e agli investimenti, ai diritti e ai rischi nei quali è possibile imbattersi anche nell’emergenza, è l’impegno che l’Unione per la Difesa dei Consumatori intende rilanciare con una presenza più capillare nei e per i territori. È quanto dichiara il presidente provinciale UDICON Ferruccio Colamaria informando che sono state aperte nuove sedi nell’area urbana di Corigliano (via SS Pietro e Paolo), a Saracena (Piazza XX Settembre, al civico 21) e Montalto Uffugo (via Olindo Blandi n. 67).

Queste, si aggiungono alle sedi di Corigliano-Rossano, di Cassano Jonio, Acri, San Sosti, Firmo, Rocca Imperiale, Cosenza, Rende, Paola, Altomonte, San Marco Argentano, San Giovanni in Fiore, Crosia, Castrovillari, Destro di Longobucco, Praia a Mare, Cariati e Fagnano Castello.

«L’obiettivo – aggiunge Colamaria – è quello di continuare ad essere un punto di riferimento importante, soprattutto per le fasce più vulnerabile e gli utenti meno avanzati come per le persone anziane, nella gestione delle forniture e in tutte quelle situazioni nelle quali potrebbero verificarsi incongruenze tra i servizi pagati e quelli effettivamente utilizzati. Individuare nelle bollette di luce, gas e acqua, telefono ed internet, errori, costi nascosti, servizi non voluti. Rimediare ad acquisti sbagliati. Difendersi dai rischi che corrono via ma di dati sensibili trafugati; affrontare problemi con banca o assicurazioni. Truffe, viaggi e trasporti, diritto alla salute, consulenza per i condomini. Sono, queste, solo alcuni degli ambiti per i quali è possibile rivolgersi alla squadra di professionisti e consulenti Udicon».

