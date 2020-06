Turismo, c’è chi sfida il momento di crisi: a Campotenese riapre “La Baita”

Leonardo e Teresa hanno deciso di riaprire il loro ristorante in barba alla crisi che si è aperta con l’emergenza covid

È la storia di un ristoratore, Leonardo, che assieme alla moglie Teresa e alla sua famiglia ha deciso di aprire l’attività di ristorazione, proprio oggi, sabato 20 giugno.

Siamo ai piedi del Pollino, immersi nel verde e nella natura. Il ristorante si chiama La Baita, a pochi metri dall’uscita autostradale di Campotenese, facilmente raggiungibile.

Una sfida imprenditoriale importante in un momento particolare in cui il turismo sembra essere una scommessa quotidiana. La Baita guarda però con ottimismo al futuro, con quel pizzico di speranza nel voler investire in una ripartenza per il territorio.

Prodotti tipici del pollino, sapori e profumi del posto saranno i “must have” per chi, approfittando di una passeggiata in montagna, sceglierà come destinazione il Parco Nazionale più grande d’Italia.

di Francesca Russo

