Turbativa d’asta e corruzione nelle vendite giudiziarie, scattano 16 arresti

Si chiama “White collar” ed è l’operazione condotta stamani dal Comando provinciale della GdF di Cosenza con il coordinamento della Procura di Castrovillari

Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, Carmen Maria Raffaella Ciarcia, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Luca Primicerio, sotto il coordinamento del Procuratore facente funzioni, Simona Manera – a carico di 16 persone (di cui 9 in carcere e 7 agli arresti domiciliari), indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alle “turbative d’asta”, corruzione in atti giudiziari, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 di oggi 27 luglio 2020, presso la sede del Comando Provinciale Guardia di Finanza Cosenza.

