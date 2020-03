Turano, commissario Forza Italia nomina Alfonso Falcone e Giandomenico Federico sub-commissari

Di seguito la nota stampa Giuseppe Turano, Commissario Forza Italia Corigliano-Rossano. In attesa del Congresso il commissario cittadino Giuseppe Turano nomina sub-commissari per la Città di Corigliano-Rossano, Alfonso Falcone, per l’area urbana di Corigliano, e Giandomenico Federico per quella di Rossano. Gli stessi oltre ad accompagnare il Partito al Congresso cittadino avranno il compito di partecipare alle riunioni con gli altri partiti e coadiuvare il commissario nell’opera di rilancio del partito dei moderati nella nostra città. Sono sicuro –afferma Turano– che Alfonso Falcone e Giandomenico Federico, da anni impegnati in politica, il primo già candidato al Consiglio comunale con ottime affermazioni e presidente del movimento “Riscatto Popolare” ed il secondo già più volte consigliere comunale e assessore della città di Rossano, sapranno assumere ogni opportuna iniziativa per coinvolgere e condividere ad ogni livello l’attività del partito.

Le nomine vogliono in tal modo dare un forte segnale per la ripresa dell’attività politica di Forza Italia. Bisogna lavorare alla valorizzazione della presenza forzista e del pensiero moderato nell’ambito del centrodestra, anche per avviare e consolidare quel processo di unificazione della città sempre più necessario. Per come annunciato nei giorni scorsi l’obiettivo è quello di creare un partito plurale ed aperto, senza personalismi e leaderismi, il cui unico obiettivo deve essere quello di favorire un dibattito sulle principali problematiche della nostra città, senza tralasciare i necessari rapporti con le Istituzioni sovra comunali, attraendo quanti vorranno dare un contributo. A tal proposito, a seguito di una ennesima partecipata riunione, è stata comunicata l’apertura ufficiale della campagna tesseramento che si concluderà il 30 aprile per come deciso a Roma nell’assemblea del 5 febbraio u.s. Nel formulare, quindi, i migliori auguri per un proficuo lavoro ai sub-commissari, Giuseppe Turano rende noto che nei prossimi giorni si procederà alla costituzione di un ampio coordinamento cittadino, per meglio organizzare i lavori e affrontare i principali temi del dibattito politico locale.

