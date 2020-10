Tumore seno, i monumenti di Corigliano Rossano si illuminano di rosa

L’Amministrazione comunale della terza città della Calabria aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione promossa dell’AIRC ed ANCI

Se anche solo 10 persone si chiederanno il perché la Torre Mastio del Castello Ducale e la Torre dell’Orologio di Piazza Steri si illuminano di rosa, si otterrà già un primo risultato: catturare l’attenzione e stimolare la curiosità, primo passo verso la conoscenza. Sensibilizzare e promuovere la cultura della prevenzione, continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, informando che oggi giovedì 1° ottobre, anche la Città di Corigliano-Rossano aderisce alla campagna nazionale Nastro Rosa promossa dall’AIRC (l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la prevenzione del tumore al seno. Si ringraziano per l’installazione della speciale illuminazione dei due monumenti, simboli ed icone dei due centri storici cittadini, la RS Service, AB Vision e la White Castle per la disponibilità dimostrata.

