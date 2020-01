Trovati resti di cervello di una vittima dell’eruzione del Vesuvio del 79 a. C.

Ha dell’incredibile la nuova ed eccezionale scoperta fatta ad Ercolano. Infatti, sono stati ritrovati dei resti di materia celebrale rivenuta nel cranio di una vittima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d. C. A dirigere i lavori il direttore del laboratorio di Osteobiologia umana e Antropologica Forense Pier Paolo Petrone.

Come fanno sapere gli esperti, la conservazione del tessuto celebrale è molto raro tanto che questa è stata la prima volta che vengono scoperti resti di cervello. Il direttore del Parco di Ercolano non ha nascosto la sua soddisfazione: «Sin dalle eccezionali scoperte avvenute all’inizio degli anni 80 del 900 presso l’antica spiaggia, il campione antropologico offerto dal sito di Ercolano si è rivelato di estremo interesse. Gli studi di antropologia fisica sono ora supportati da analisi di laboratorio sempre più sofisticate. Stiamo inoltre associando ad esse innovative ricerche sul dna degenerato che, come sembrano dimostrare lavori di prossima edizione da parte del dottore».

«Petrone, ha ancora racchiuse in sé alcune parti della sequenza del codice in grado di chiarire origine e grado di parentela delle vittime ritrovate nelle rimesse delle barche presso l’antica spiaggia. Questi straordinari dati possono peraltro confrontarsi con quelli derivanti dalle analisi sui materiali organici e sui coproliti rinvenuti nel corso degli scavi nelle fogne sotto il cardo V (scavi condotti in collaborazione con la Fondazione Packard) che hanno chiarito tanti aspetti del regime alimentare e contribuito ad arricchire il quadro delle più frequenti patologie che affliggevano gli abitanti di Herculaneum. Se pensiamo a tutto quanto conosciamo attraverso la variegata documentazione scrittoria antica formata da documenti pubblici e privati (epigrafi su marmo, tavolette cerate, papiri, graffiti) davvero si comprendono l’inestimabile valore e le potenzialità ancora inespresse da questo prezioso sito Unesco che il Parco Archeologico conserva e valorizza in un’ottica di ricerca aperta e multidisciplinare».

