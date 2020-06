Tribunale, Stasi: Gratteri chiude un’epoca. Subito azione con parlamentari e Regione

“Chiamiamo a raccolta tutte le rappresentanze istituzionali del territorio e della Regione Calabria per esigere, in modo unitario un confronto urgente, diretto e risolutivo col Governo”

All’indomani delle dichiarazioni pro Tribunale di Rossano rilasciate dal procuratore capo della DDA di Catanzaro Nicola Gratteri in commissione parlamentare antimafia, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi non può non esprimere soddisfazione e riconoscenza per l’attenzione che il magistrato ha voluto e saputo destinare a quella che era e rimane una evidentissima ferita aperta dallo stesso Stato rispetto alla tutela fondamentale del diritto alla giustizia su tutto il territorio nazionale. “Gratteri ha autorevolmente ribadito quanto questo territorio va motivando da anni, ovvero l’errore e l’assurdità consumatisi con l’ingiusta ed illogica chiusura del Tribunale di Rossano. Possiamo considerare definitivamente chiusa una fase storica. Finisce cioè una lunga fase nella quale, a fronte di un sentimento e di azioni di protesta istituzionale e mobilitazione che non si sono mai interrotte, è comunque formalmente prevalsa di fatto la tesi istituzionale secondo la quale sull’argomento non c’era più null’altro da aggiungere, quando erano e sono la storia ed i dati ad affermare prepotentemente il contrario. Su tutto ciò oggi si apre una breccia importante ed autorevole.

Quelle affermazioni, che ripeto chiudono un’epoca, fatte in quella sede e lette alla luce sia della nuova realtà della Città di Corigliano-Rossano sia dell’oggettiva recrudescenza criminale che negli ultimi tempi sta interessando tutta la nostra area, tra vecchi problemi e nuovi appetiti, suonano – prosegue il Primo Cittadino – come una sveglia stridente rispetto a quanti in questo momento rappresentano, a vario titolo, le istituzioni di questo Paese. La scellerata chiusura di quello che oggi dovrebbe essere il Tribunale della terza città della Calabria è una questione nazionale, che non può e non deve più essere relegata a semplice rivendicazione territoriale o incastrata da equilibrismi politici, ma che invece rappresenta una inaccettabile stortura istituzionale non degna di un Paese civile. Si tratta di dati incontrovertibili dai quali partire – conclude Stasi – chiamando a raccolta tutte le rappresentanze istituzionali del territorio e della Regione Calabria per esigere, in modo unitario un confronto urgente, diretto e risolutivo col Governo.

