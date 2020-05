“Trenitalia cambia idea: il Frecciargento Sibari-Roma partirà – forse – a giugno”

“I cittadini della sibaritide e dell’intero versante jonico calabrese sono privi di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e collettivo”

Così come si era fatta portavoce, qualche giorno fa, della notizia di una prossima riattivazione del treno Frecciargento Sibari Roma, la Cgil Sibaritide-Pollino-Tirreno è purtroppo costretta a comunicare il dietrofront di Trenitalia, annunciando che l’unico collegamento ferroviario a lunga percorrenza da e per la Sibaritide “non parte più a maggio ma forse a giugno.

E’ una grave decisione per il semplice motivo che mentre per altre aree del Paese fra il 15 e 18 maggio i collegamenti con le frecce vengono aumentati, l’area territoriale completamente scollegata dal resto del Paese viene mantenuta senza collegamenti persino con Roma.

Con questa inopportuna decisione i cittadini della sibaritide e dell’intero versante jonico calabrese sono privi di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e collettivo.

E’ una decisione assurda e paradossale, anche perché il trasporto ferroviario rappresenta una mobilità più sicura e che garantisce le misure di sicurezza e di distanziamento previste dalle norme.

Come Filt-Cgil esprimeremo la nostra contrarietà a questa decisione protestando nei confronti dell’Amministratore delegato di Trenitalia e del Ministro dei Trasporti”.

Commenta

commenti