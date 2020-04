Trebisacce, la farmacia ospedaliera rischia di chiudere: l’ira di Mundo

Il primo cittadino ha scritto una dura missiva al responsabile del servizio farmaceutico dell’Asp di Cosenza

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha scritto una missiva contenente una vibrata protesta contro la paventata chiusura della farmacia del presidio ospedaliero “Chidichimo”. Per il presidio non bastava la beffa di una “chiusura”, già abbondantemente bocciata dalla giustizia, ora rischia di aggiungersi quest’altra ingiustificata mutilazione.

«Facendo seguito ai contatti telefonici intercorsi – scrive il primo cittadino alla responsabile del servizio farmaceutico dell’Azienda sanitaria di Cosenza – al fine di fugare dubbi sulla reale interpretazione e applicazione delle delibere del Commissario Asp (la n. 334 del 18.03.2020 e la n. 335 pari data), corre l’obbligo evidenziare che il Commissario Zuccatelli ha deliberato che le varie farmacie dei presidi ospedalieri, inseriti nella relativa rete, tra cui Trebisacce, faranno riferimento alla dottoressa Erminia Sansone, alla quale con altro atto successivo è stato affidato l’incarico di riorganizzare il servizio, dando priorità alle aree più critiche e non per sopprimere i presidi farmaceutici».

Ora, per quanto concerne Trebisacce, è d’obbligo precisare che la sede della farmacia ospedaliera è stata prevista sia dal famigerato decreto del commissario ad acta numero 64 del 2016 che dalla successiva delibera attuativa del direttore generale dell’Asp di Cosenza (la n. 1413 del 02.08.2018), con la figura del farmacista addetto. «Ciò – dice Mundo – implica inevitabilmente che in effetti la stessa non può essere in alcun modo soppressa, eventualità possibile solo con altro atto specifico di stesso organo o superiore».

«La stessa farmacia – aggiunge il sindaco di Trebisacce – farà riferimento al responsabile aziendale, che è lo stesso dello Spoke competente. Peraltro, il commissario ASP ha deliberato di predisporre il modello organizzativo confermando la permanenza nelle aree più critiche. Pertanto – così si conclude la missiva – si invita la a soprassedere su qualsiasi ipotesi di soppressione della farmacia, evidenziando che sarà considerato inaccettabile ogni ulteriore atto di sottrazione dei servizi fondamentali presenti sul territorio. Infine di consentire, ancora, alla farmacia di Trebisacce gli ordini diretti dei farmaci, il cui divieto comporterebbe di fatto la chiusura artificiosa della farmacia ospedaliera».

