Trebisacce: Capraro dona pizze a chi combatte il Covid 19

Nella serata di ieri la Pizzeria la Pizzeria Capraro, insieme alla Misericordia di Trebisacce, ha consegnato circa 200 pizze a chi in questi giorni combatte in prima linea contro la diffusione del virus. «Abbiamo voluto ringraziarli – sottolineano -, ma più di tutto abbiamo voluto portare la nostra vicinanza a tutte quelle persone che con grandi sacrifici e grande dignità affrontano una situazione che li ha esposti maggiormente».

Caprano e Misericordia sottolineano che non si tra né di carità e né di beneficenza, ma di un gesto di fratellanza. «Ringraziamo di cuore – concludono i referenti della pizzeria – tutti i Ragazzi della Misericordia in Particolare Valentino Pace con cui siamo riusciti a organizzare tutte le consegne, tutto ciò senza di loro non sarebbe stato possibile».

