Trebisacce, atti vandalici a danno dell’assessore ai Lavori pubblici

Atti vandalici a danno dell’assessore ai Lavori pubblici di Trebisacce, Filippo Castrovillari. Nella notte scorsa ignoti hanno preso di mira la vettura dell’amministratore (una Fiat Panda) distruggendo tutti i vetri probabilmente utilizzando un gorsso palo in ferro.

Piena solidarietà all’assessore Castrovillari è giunta dal sindaco Franco Mundo che ha condannato duramente il gesto: «L’assessore Filippo Castrovillari – ha dichiarato il primo cittadino di Trebisacce – è una delle colonne portanti della struttura comunale, indefesso nel suo agire per la crescita di Trebisacce. Questo vile atto, frutto probabilmente di qualche balordo che sceglie di distruggere invece che di costruire, offende e ferisce tutta l’Amministrazione comunale. Sono certo che le forze dell’ordine sapranno individuare, nel breve termine, chi ha compiuto tale atto. Nel frattempo all’amico e collega Filippo Castrovillari va, oltre che la solidarietà di tutta l’Amministrazione comunale, il mio fraterno abbraccio. Non è certo persona che si lascia intimidire o spaventare – aggiunge il Sindaco – da qualche balordo, ma sia chiaro che ogni colpo rivolto verso la sua persona troverà tutta la squadra comunale pronta al suo fianco. Trebisacce è un luogo dove la violenza è stata bandita da tempo: non permetteremo a nessuno di violare impunemente la nostra serenità cittadina con atti criminali».

Commenta

commenti