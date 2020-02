Trebisacce, alternanza scuola-lavoro: accordo tra Comune e scuole

Si tratta di un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Amministrazione comunale e dall’istituto tecnico “Filangieri” per far acquisire ai ragazzi nuove competenze professionali

L’Amministrazione comunale, su impulso dell’assessore all’Istruzione Roberta Romanelli, e l’istituto tecnico “G. Filangieri” di Trebisacce hanno sottoscritto una duplice convenzione, il cui fine è creare nuove opportunità di collaborazione tra gli enti e di crescita per gli alunni della prestigiosa realtà scolastica.

«Il mondo della Scuola e l’Amministrazione comunale di Trebisacce – ha detto l’assessore Romanelli – continuano il proprio percorso parallelo, ma, a differenza delle rette che non si incrociano mai, possiamo dirci fieri delle costanti interazioni che si vengono a creare. Abbiamo accolto con entusiasmo le proposte che ci sono pervenute dall’Istituto G. Filangieri, e siamo sicuri che porteranno a concreti vantaggi per tutti i cittadini del territorio e per gli studenti, che confrontandosi con nuove sfide quotidiane, crescono imparando. Continua dunque l’impegno dell’Amministrazione comunale di Trebisacce a perseguire una politica di pieno sostegno nei confronti della Scuola, certi che la costruzione di un futuro migliore passi per la creazione di tutte le condizioni idonee – conclude – per la crescita degli studenti, sotto il profilo culturale e formativo».

L’alternanza scuola-lavoro – si legge nella nota del municipio – costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione. Per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nell’ambito della convenzione è stato prevista l’attivazione, per alcune ore settimanali di uno sportello di informazione finanziaria di prima assistenza curato dagli studenti e dedicato ai cittadini, affinché gli stessi possano districarsi tra le scelte del mondo finanziario attraverso processi decisionali consapevoli.

Al contempo – prosegue la nota dell’ente – nell’ambito del costante percorso di sensibilizzazione all’educazione ambientale e di diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile soprattutto tra i più giovani, è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Comune di Trebisacce e Istituto Tecnico Filangieri di Trebisacce per la realizzazione di attività ed azioni di sostenibilità ambientale.

