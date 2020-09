Covid, tre nuovi casi sullo Jonio: uno a Cassano (Sibari) e due a Plataci

Si tratta di casi circoscritti, scattati provvedimenti di quarantena obbligatoria

Ci sono tre nuovi casi oggi sullo Jonio: uno a Cassano e due a Plataci. Tutti i casi sono stati certificati dall’Asp di Cosenza – Ufficio USCA distretto Jonio, guidato da Martino Rizzo all’esito dei tamponi.

Il caso di Cassano, si tratta di una donna residente nella frazione di Sibari. La signora si trova in isolamento nella propria abitazione ed il sindaco della città delle terme ha già predisposto le ordinanze di quarantena obbligatoria per tutto il nucleo familiare della donna.

Diversi i casi di Plataci, si tratta di due cittadini immigrati che sono stati assegnati al centro Sprar del piccolo centro del Pollino. Anche in questo caso, si tratta di persone asintomatiche che sono, in questo momento, in regime di isolamento.

