Trasporto scolastico ad Altomonte, servizio potenziato

Il Trasporto scolastico alla ditta “Un pulmino in più”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire sicurezza e prevenzione

Servizio di trasporto scolastico, il Comune dà in dotazione alla ditta appaltatrice un pulmino di proprietà comunale per garantire la massima prevenzione e sicurezza alle attività di transfert dei bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

È quanto fanno sapere l’assessore alla pubblica istruzione Elvira Berlingieri ed il vicesindaco Francesco Provenzale informando che il sanificatore acquistato quest’estate per rendere più sicuri gli ambienti che hanno ospitato eventi ed incontri sarà utilizzato nelle scuole ogni 15 giorni.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico la Giunta Municipale ha dato atto di indirizzo al responsabile del settore competente affinché venga assunta ogni iniziativa idonea a garantire un servizio rispondente alle misure da adottare, anche sulla base delle indicazioni delle istituzioni scolastiche in riferimento alle fasce orarie del servizio.

La ditta che gestisce il servizio è, infatti, chiamata obbligatoriamente a rispettare le misure precauzionali utili al ridurre il rischio di contagio da COVID-19, limitando la capienza massima di riempimento dei mezzi di trasporto a non oltre l’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione. Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, previsto nel capitolato speciale di appalto, effettuato con l’utilizzazione di 4 automezzi, di cui 2 di proprietà della ditta appaltante (un autobus da 50 posti e uno scuolabus) e 2 di proprietà comunale (2 scuolabus), non consentiva alla ditta appaltatrice e, conseguentemente, a questo Ente di soddisfare le misure precauzionali utili per ridurre il rischio di contagio da COVID-19. Da qui, la necessità di integrare il servizio di trasporto scolastico con ulteriori corse di andata e ritorno al fine di ridurre il numero dei passeggeri sugli automezzi utilizzati.

