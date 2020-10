Trasporti, l’assessore Talarico riceve i rappresentanti regionali di categoria

L’assessore al bilancio ha incontrato i delegati delle categorie di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) per la gravissima crisi in cui versa il settore.

Nella giornata di ieri, l’assessore regionale al bilancio Francesco Talarico ha ricevuto i rappresentanti regionali delle categorie di noleggio con conducente (N.C.C.) di Confapi e Federnoleggio-Confesercenti nelle persone dell’avv. Luigi Falco, dr. Francesco Napoli e sig. Vittorio Chiappetta (Confapi) e dr. Tullio Scalcione, avv. Attilio Miriello e sig. Gianfranco Pasqua (Federnoleggio-Confesercenti).

Nell’incontro i delegati delle categorie di N.C.C. hanno rappresentato la gravissima crisi in cui versa il settore, già in parte prospettata nei mesi scorsi alla Regione Calabria ed ora ulteriormente aggravata dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria, peraltro prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Pertanto, è stata richiesta alla Regione una forte ed incisiva azione di sostegno alla categoria.

L’assessore Talarico, preso atto delle esigenze prospettate, ha evidenziato che è stato già avviato dall’Esecutivo regionale l’iter di verifica delle risorse disponibili da destinare al settore in questione e si è impegnato entro venerdì 16 ottobre p.v. a riferire alle Associazioni datoriali, circa gli interventi che la Regione intende adottare (bando di sostegno) per alleviare gli effetti della crisi attraversata dalla categoria.

I rappresentanti delle ditte di N.C.C., hanno inoltre prospettato all’assessore Talarico, la possibilità e l’utilità per l’utenza di ricorrere, come avvenuto in altre regioni, all’utilizzo temporaneo di mezzi e personale in affiancamento al servizio di trasporto pubblico locale, sotto la regia della Regione, attingendo ai fondi all’uopo stanziati dallo Stato.

Sul punto, l’assessore Talarico non essendo titolare della delega in materia, si è impegnato a riferire all’assessore regionale ai Trasporti, per favorire un incontro con le delegazioni di categoria.