Tragedia a San Giorgio Albanese: muore un bimbo investito da un’auto

Tutto è accaduto attorno alle 14 di oggi pomeriggio. Il bambino stava giocando per strada con altri coetanei

Una bella domenica pre-primaverile si è trasformata in una tragedia. A San Giorgio Albanese, in contrada Colucci, un bambino di sei anni è stato investito da una Suzuki mentre stava giocando con altri suoi coetanei in un cortile. Erano circa le due del pomeriggio quando l’auto percorreva la provinciale che da Cantinella conduce a Vaccarizzo, passando attraverso l’arberia, quando ad un tratto, lungo la strada sarebbe piombato di corsa il bimbo. La donna che era alla guida del fuoristrada non ha fatto in tempo ad evitarlo, travolgendolo in pieno. La conducente, di 30 anni, si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, ma il piccolo è morto durante il tragitto verso l’ospedale. Sull’esatta dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Corigliano-Rossano, che del caso hanno informato la Procura di Castrovillari.

Commenta

commenti