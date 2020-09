Tragedia a Rossano, uomo muore travolto dalla sua auto

È accaduto stamani in località Acqua di Vale. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Un anziano è stato ucciso dalla sua auto che lo ha travolto in pieno non lasciandogli scampo. È successo stamani a Rossano centro storico, nel popoloso quartiere di Via Acqua di Vale.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente ma a quanto pare l’uomo, da poco rientrato nei pressi della sua abitazione, era sceso dalla macchina per avere accesso ad un garage. Scendendo dalla vettura, però, pare che non si sia inserito bene il freno di stazionamento. L’auto, così, sostante in un’area in discesa, ha iniziato a muoversi.

Il malcapitato, nel disperato tentativo di risalire a bordo e fermare la macchina, è stato travolto dalla vettura che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto i vigili del fuoco di Rossano, gli agenti della polizia locale e della polizia di stato, oltre ai sanitari del 118 di Rossano che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

