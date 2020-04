Tragedia di Pasquetta: è annegato un ragazzo a Fabrizio

È successo da poco, una giornata di Pasquetta che ha avuto un tragico epilogo per un ragazzo, sui vent’anni, che sarebbe annegato nello specchio di mare antistante località Fabrizio a Corigliano-Rossano. Sarebbe un giovane di colore. Al momento non si sa di più, tanto meno si conoscono le dinamiche dell’accaduto. Sul posto gli agenti della Polizia locale, della Polizia di Stato e i militari della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini del caso. Al momento non si esclude nessuna pista. Sul luogo dell’accaduto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

