Tragedia a Cassano, anziano muore sotto al trattore

Si tratta di un 72enne che era andato a lavoro nelle campagne. Il mezzo ad un tratto si è messo in movimento travolgendolo

Voleva approfittare della domenica per fare dei lavori nel suo fondo agricolo ma il caso per lui aveva previsto la morte. È successo nella frazione di Doria e si tratterebbe di Salvatore Novelli del 1948. Mentre stava operando sul suo trattore, il mezzo, per cause ancora da accertare, s’è ribaltato schiacciandolo. A causare la morte dell’uomo, però, non sarebbe stato il peso della macchina agricola bensì l’anziano sarebbe deceduto per annegamento nel canalone dove sarebbe finito insieme al trattore.

