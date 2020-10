Torrente Citrea, lavori programmati per mercoledì 21

Il Comune annuncia gli interventi su via Piave e Carducci. Sulla rete fognaria: «si risolvono questioni aperte da decenni»

Torrente Citrea, in aggiunta ai molti interventi già effettuati nell’ultimo mese, risolvendo questa volta definitivamente questioni aperte e conseguenti disagi che in quell’area si protraevano immutati da diversi decenni, l’Amministrazione Comunale ha già programmato per domani mattina, mercoledì 21 ottobre, l’avvio dei lavori di sostituzione della sezione rotta/scoperta della condotta fognaria.

È quanto fa sapere il Settore Reti e Manutenzione del Comune informando che sul posto stamani sono intervenuti i tecnici comunali e la Polizia Locale. Si interverrà, quindi, su Via Piave, con parziale interruzione della stessa prevista per domattina, mercoledì 21 ottobre e successivamente anche su Via Carducci.

Si coglie l’occasione per ricordare altro analogo intervento, sempre relativo al Citrea, è stato effettuato lo scorso mese di settembre e per l’individuazione della perdita registrata in quella occasione si è stati costretti ad intervenire fino a Via Ticino, dietro le scuole elementari di Viale Margherita.

