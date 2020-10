Tornano a salire i contagi in Calabria: nel reggino aumento consistente

In Calabria tornano a salire i nuovi positivi al Covid-19. In totale sono 21, quindici provengono dalla provincia di Reggio

Secondo i dati diramati dalla Regione, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 214.128 segnando un incremento medio giornaliero di circa duemila negli ultimi giorni. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.146 (+21 rispetto a ieri), quelle negative sono 211.982.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 240 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare; 507 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 12 in reparto; nessuno in rianimazione; 150 in isolamento domiciliare; 351 guariti; 20 deceduti (uno in più rispetto a ieri)

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare; 140 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 299 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). Reggio Calabria comunica 15 nuovi positivi di cui due migranti di Rosarno e 10 da contact tracing.

