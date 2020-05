Tornano in auto ma all’Autogrill non c’è nessuno. «Dovevamo fare il tampone ed invece…»

Madre e figlia in viaggio verso la Calabria si fermano alla stazione di servizio di Frascineto ma il gazebo non c’è. «Pur volendo essere cittadini responsabili e onesti, questa Calabria te lo impedisce». La conferma di Giuseppe Guido della Cgil

«Pur volendo essere cittadini responsabili e onesti, questa Calabria te lo impedisce». La considerazione, amara, raccolta dal Corriere della Calabria è di una mamma ed una figlia di Corigliano Rossano, che hanno fatto ritorno a casa dopo tante settimane. Autodenunciatesi al portale della Regione, e di ritorno in auto, l’avvertenza era quella di fermarsi all’Autogrill di Frascineto per effettuare il tampone, come previsto.

Seguendo, quindi, le procedure ricevute via mail ed arrivate sul posto intorno alle 20,30, le due donne si sono fermate nella piazzola della stazione di servizio ma non hanno trovato nessuno. «Nel chiedere informazioni ai dipendenti dell’autogrill, ci è stato risposto che gli addetti avevano smontato il gazebo dove vengono effettuati i test mezz’ora prima, alle 20,00».

Ed è a quel punto che le due donne hanno iniziato a porsi tutta una serie di domande: «In Calabria si può tornare solo entro le 20? E dopo? Pur essendo assolutamente disponibili ad effettuare il tampone, adesso come faremo?»

«Crediamo che chi viaggia in auto abbia tutto il diritto di essere informato di questo modus operandi e sapere come opera la nostra Regione, perché sono loro a lavarsene le mani», è la spiacevole conclusione di chi responsabilmente vuole assolvere al suo dovere civile, al contrario di chi in queste ore, di ritorno in Calabria, si sta rifiutando di effettuare il tampone.

Anche Giuseppe Guido, segretario comprensoriale della Cgil “Sibaritide-Pollino-Tirreno” sulla sua pagina Facebook denuncia la stessa cosa. «Alle 19,45 sulla A2 non c’era alcun controllo e nessuno che facesse tamponi». Insomma, il “portale” d’ingresso a nord della Calabria sembra sguarnito – almeno da una certa ora – in giorni in cui non dovrebbe esserlo.

