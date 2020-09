Ogni venerdì alle ore 18.30 in diretta streaming sui canali social de L’Eco dello Jonio: racconteremo la storia reale dei territori

Dopo la felice parentesi di due anni, ritorna L’Eco in diretta il format televisivo edito dall’Eco dello Jonio. Sarà il programma cardine del nuovo palinsesto web-video che, in vista della lunga stazione autunno-inverno, la nostra testata proporrà ai suoi lettori.

Ogni venerdì alle 18.30 in diretta streaming sui canali social dell’Eco, 50 minuti di confronti, dibatti, inchieste e servizi dai territori della Sibaritide e del Pollino e dal resto della provincia di Cosenza. L’Eco in diretta sarà condotto in studio dal direttore della nostra testata, il giornalista Marco Lefosse; raccoglierà il testimone del collega Serafino Caruso che avviò il format della prima stagione nel 2018.

Sarà una stagione entusiasmante accompagnata da un panel editoriale rinnovato e moderno. Cercheremo di stare quanto più possibile sulla notizia e sui temi scottanti di attualità dice Marco Lefosse.

Insieme a me tutti i colleghi di redazione che staranno sul campo e con i loro servizi raccoglieranno la viva voce della nostra gente. L’obiettivo dichiarato è quello di raccontare la storia reale di questo grande angolo di Calabria, senza filtri.

Il primo appuntamento è in programma il prossimo Venerdì 25 Settembre, alle ore 18.30, in diretta streaming sui canali social della nostra testata. E sarà una prima puntata scoppiettante durante la quale si parlerà di emergenza Covid e del ritorno a scuola. Ospiti in studio, il responsabile dell’Unità speciale USCA dell’Asp di Cosenza per i distretti Jonio Nord e Jonio Sud, Dott. Martino Rizzo; il segretario generale di Cisl Cosenza, Dott. Giuseppe Lavia, ed il dirigente del Polo Liceale di Corigliano-Rossano, Prof. Antonio Pistoia.

