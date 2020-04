Covid-19: a Torano ci sarebbero complessivamente 120 contagiati. Tra questi anche bambini

I dati trapelano dagli uffici dell’Asp di Cosenza. Ora bisognerà attendere il bollettino ufficiale della Regione Calabria, oggi alle 17

Sarebbero complessivamente 120 i casi di contagio da Covid-19 scaturiti da Villa Torano, la residenza sanitaria per anziani operante nell’omonimo comune della valle del Crati. Un dato che verrebbe fuori dall’esame degli ultimi tamponi (circa 100) i cui risultati non sono ancora stati ufficializzati (al momento ufficiali sono 78 i contagiati). I numeri trapelano dalle stanze dell’Azienda sanitaria di Cosenza ma – ribadiamo – non c’è alcuna conferma. C’è, però, la posizione del sindaco di Torano castello, Franco Raimondo, che ci ha confermato di essere ancora in attesa, appunto, dell’esito dei tamponi ma che al momento non c’è ancora una cifra definita. «Speriamo – ha detto – che non sia davvero questo il numero perché significherebbe avere un impatto di circa il 50% sui test fatti e questo, ovviamente, vorrà dire che bisognerà continuare a fare altre e più specifiche verifiche».

C’è però un altro dato, emerso con l’innescarsi del focolaio toranese (ricordiamo, si tratta del più importante cluster registratosi in calabria dall’inizio dell’emergenza): tra i contagiati ci sono tantissimi minorenni. Ce ne sono sette di età compresa tra 2 e 10 anni, cui si aggiunge un adolescente non ancora sedicenne. E sempre nella Valle Crati, però a Luzzi, ai quattro positivi scoperti nei giorni scorsi si aggiunge purtroppo un’altra bambina di pochi anni. Il direttore del Dipartimento Materno-infantile dell’Annunziata di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, rassicura tuttavia sulla positiva reazione dei minori all’infezione: «La casistica ci consente di dire che sui bambini il virus agisce con assai minore aggressività. Tutti i piccoli contagiati individuati nel cosentino sono peraltro totalmente asintomatici».

Commenta

commenti