Tonino Russo Cisl: «Auguri a Jole Santelli. Priorità lavoro e infrastrutture»

Disponibilità della Cisl al confronto su problemi e strategie utili a invertire la tendenza alla decrescita

Anche il Segretario Generale della Cisl regionale, Tonino Russo rivolge al Presidente eletto della Regione Jole Santelli «un augurio cordiale per il suo nuovo importante e delicato impegno al servizio della Calabria. Nell’evidenziare l’urgenza di affrontare prioritariamente e con decisione le grandi emergenze calabresi, in primo luogo la mancanza e la precarietà del lavoro e lo sblocco di investimenti per opere infrastrutturali, motori di sviluppo e fonti di occupazione, confermo – conclude Russo – la disponibilità della Cisl al confronto su problemi e strategie utili a invertire la tendenza alla decrescita che penalizza in modo sempre più preoccupante il tessuto sociale della nostra terra».

