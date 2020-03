La testimonianza del paziente positivo di Roggiano: “il Coronavirus mi sta ammazzando”

“Immagino tutto questo che capita a me su una persona anziana o con problemi di qualsiasi genere, sicuramente non ce la farebbe”

Parole cariche di angoscia e strazio quelle che Filippo di Scianni, 46enne di Roggiano risultato positivo al Coronavirus, rilascia nell’ethernet dal suo personalissimo inferno. Quello che dopo un primo ricovero a Castrovillari lo vede quasi vegetare in un letto dell’Ospedale Annunziata di Cosenza e allo stesso tempo lottare a pugni chiusi contro questo subdolo e silenziosissimo male.

Che nonostante Filippo sia giovane e senza patologie lo “sta ammazzando. L’ossigeno mi sta aiutando a respirare, altrimenti sarebbe la fine – scrive su Facebook-. Immagino tutto questo che capita a me su una persona anziana o con problemi di qualsiasi genere, sicuramente non ce la farebbe. Se tutto ciò dovesse accadere la colpa sarebbe solo nostra. Io manderei l’esercito e chiuderei l’Italia per 15 giorni dato che in autonomia non ne siamo capaci. Vi supplico: non uscite di casa. Solo io posso confermare quanto è vero tutto questo”.

Commenta

commenti