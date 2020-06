Terzo Megalotto, si apre lo scontro all’interno dei 5 stelle. Attivisti infuriati

Di Lazzaro e De Vita: «Noi a differenza di alcuni nostri parlamentari non abbiamo un bel nulla da festeggiare»

«Una strada nuova sul tratto Roseto-Sibari era certamente necessaria, ma per “nuova” non intendevamo di sicuro una terza statale, una SS. 106 ter (!), piuttosto chiedevamo di mettere in sicurezza e ammodernare la strada già presente, la 106 bis».

Parte da qui, a dieci giorni dalla consegna dei lavori del terzo megalotto avvenuta alla presenza del ministro De Micheli a Francavilla marittima, una riflessione su quello che comporterà l’opera per il territorio. A farla sono gli attivisti del Movimento 5 stelle dell’alto Jonio cosentino ed era immaginabile che in questa analisi si aprisse anche una “faida” tutta interna al movimento grillino.

«Questa strada – si legge in una nota a firma di Dalila Di Lazzaro e Giovanna De Vita che parlano a nome dei meetup – poteva essere raddoppiata laddove possibile, con lavori dimezzati rispetto al Terzo Megalotto, minor tempo e meno sperpero di soldi. Forse nessun boss sarebbe stato ammazzato facendo una strada “ex novo”».

«Propaganda ingannevole» e «distruzione delle bellezze naturali», di questo parlano gli attivisti pentastellati e questo sta alla base del loro ragionamento.

«Ci sentiamo profondamente mortificati da alcuni esponenti del M5S – scrivono – per i loro post sui social in cui si fregiano di aver dato avvio a quest’opera. Noi, come attivisti dell’Alto Jonio e amanti del territorio, ci dissociamo dai loro festeggiamenti e da tutti coloro che hanno mostrato approvazione. Ricordiamo bene le videoconferenze, gli incontri aperti al pubblico, gli incontri con associazioni ambientaliste per dirci che eravate dalla nostra parte, dalla parte del territorio, dell’ambiente – ricordiamolo, una delle nostre stelle. Costoro hanno poi il coraggio di definirlo “un lavoro certosino” svolto dall’ex ministro Toninelli e proseguito dall’attuale viceministro Cancelleri. Ci parlano poi di ecobonus mentre festeggiano trafori tra le montagne per guadagnare 6 Km».

I meetup dell’alto Jonio, quindi, si dicono pronti ad avviare una nuova lotta «contro ogni tipo di speculazione». «L’amara consapevolezza che coloro che hanno ideato questo progetto e coloro che lo hanno sostenuto non si siano fermati davanti a nulla ci fa domandare – si chiedono Di Lazzaro e De Vita – fin dove il denaro può spingere ad annientare un territorio? Fin dove i politici locali e nazionali sono disposti a mettere da parte gli ideali e il bene del territorio per poter dare mano libera al partito trasversale del cemento e della distruzione? Fin dove siamo disposti a subire ancora?»

«La prima pietra l’avrete anche posata, ma noi non abbasseremo la guardia. Speriamo che l’ultima pietra non venga posata fra 30 anni, come per la Salerno-Reggio Calabria!»

