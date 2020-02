Terzo megalotto della SS106: «È tutto oro quello che luccica?»

RASPA organizza un’assemblea pubblica che si terrà il 21 febbraio p.v. (ore 18 e 30) c/o la sede di RASPA, sita in via Trento e Trieste 19 a Villapiana Centro (CS). L’assemblea, cui prenderanno parte Alberto Ziparo, professore di Tecnica e Pianificazione urbanistica dell’Università di Firenze, e Gianmarco Cantafio della Società dei Territorialisti/e, è dedicata alla discussione delle tesi di quanti continuano a vedere nella costruzione della nuova tratta stradale un’occasione unica di benessere, lavoro e sviluppo per l’Alto Ionio e per tutta la Calabria.

R.A.S.P.A. ha deciso ancora una volta di controbattere con decisione le tesi di quanti continuano a vedere nella costruzione della nuova tratta stradale un’occasione unica di benessere e sviluppo per l’Alto Ionio e per tutta la Calabria:

«Non abbiamo alcun bisogno di sottolineare la nostra onestà intellettuale ma, a suffragio delle nostre posizioni, come già successo in passato, chiamiamo chi se ne intende più di noi. è proprio per questo che per il 21 febbraio p.v. abbiamo organizzato, presso la nostra sede di Villapiana, un approfondimento pubblico insieme a due esperti: si tratta di Alberto Ziparo, professore di Tecnica e Pianificazione urbanistica dell’Università di Firenze, e di Gianmarco Cantafio della Società dei Territorialisti/e. Con il loro aiuto, siamo pronti a chiarire gli aspetti principali di quello che sarà un affare miliardario per il colosso delle costruzioni che si è aggiudicato l’appalto del terzo megalotto e che, tra mille difficoltà, anche di ordine finanziario, ha intravisto quali possibilità esso abbia per i suoi conti.»

«Si può parlare di sviluppo se, nella migliore delle ipotesi, otterremo qualche contratto bimestrale? Quale progresso c’è nel tornare alle medesime condizioni di miseria e di ricattabilità in cui versiamo adesso, liquidati frettolosamente e per l’ennesima volta dalle stesse persone che avremo eletto e che da anni usano per i loro fini un’idea sbagliata di progresso? Insomma, continueremo a farci dire ciò che saremo, a non crescere, a non contare niente?»

