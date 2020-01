Terremoto nel catanzarese. Scossa avvertita forte anche nella Sibaritide

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0, pochi minuti fa (alle 00:37), si è registrata nella provincia di Catanzaro. L’evento sismico è avvenuto nel comune di Albi, non lontano dalla nota località turistica di Villaggio Mancuso, ad una profondità di 7.8km.A dare conferma del terremoto che si è sentito in modo distinto anche a Corigliano-Rossano e nella Sibaritide il portale di INGV.Al momento non si registrano danni a persone o cose.

