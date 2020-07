Terranova da Sibari, Smiriglia su reti idriche: passare da emergenza a pianificazione

Su agricoltura attenzione prioritaria

Il vicesindaco e assessore all’agricoltura di Terranova da Sibari Massimiliano Smiriglia ha destinato al Consorzio di Bonifica una lettera in cui chiede – nello spirito di collaborazione già avviato da tempo – di poter condividere la realizzazione di un piano di ricostruzione delle reti idriche e idrauliche. “Mettere i proprietari dei fondi – si legge nella missiva – di quanti hanno inteso investire nel comparto agricolo, autentico motore dell’economia locale, nella condizione di poter fruire al massimo delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle proprie attività: dai fossi di scolo alle reti idriche passando dalle nuove condotte. Si tratta di esigenze improcrastinabili che ci obbligano a cambiare approccio e prospettive: dalla fase di emergenza bisogna passare ad una programmazione strutturale di ammodernamento complessivo.

La grave emergenza sanitaria che stiamo attraversando – aggiunge – ha messo in luce il comparto agricolo come fulcro per la sopravvivenza dell’economia locale e dell’intero Mezzogiorno. Tutto ruota intorno all’opera di promozione e valorizzazione delle risorse agrumicole, olivicole e vinicole sul mercato, risorsa ed opportunità per i territori. In questa direzione è auspicabile l’avvio di un ampio confronto operativo tra Consorzio, enti locali, Regione Calabria e Associazioni agricole per un grande piano di ricostruzione del territorio rurale. L’acqua da irrigazione, le operazioni di pulizia delle strade, le misure d’emergenza sulla questione siccità, l’attivazione di sportelli tecnici per le esigenze degli operatori. Sono, questi – conclude il vicesindaco Smiriglia – i servizi che il Consorzio di Bonifica ha già garantito al territorio, segnale di una collaborazione già consolidata.

