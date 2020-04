A Terranova esistono dei Videotutorial per tenere in forma i nonni

Questa è l’iniziativa del Comune di Terranova da Sibari per chi non può uscire di casa. Ma non solo, attività anche per i bambini

Un video-tutorial facile facile per sgranchirsi e fare attività motoria a casa. I destinatari sono i nonni, ormai al passo con la tecnologia che accorcia le distanze e rende la clausura e la solitudine al tempo del Covid più sopportabili. – Tante piccole opere d’arte realizzate da manine esperte con materiale da riciclo, pennarelli e colori, gli allievi superano i maestri – Sostegno ed integrazione scolastica, riparte il progetto, ma nella modalità della didattica a distanza. – Bambini, adolescenti ed adulti possono riscoprire l’opportunità di stare a casa ma senza perdere i contatti umani e sociali.

Ad esprimere soddisfazione per il servizio offerto è il vicesindaco Massimiliano Smiriglia ringraziando quanti, tra volontari, esperti, insegnanti, assessori e consiglieri di maggioranza, stanno offrendo il proprio tempo ed il proprio contributo ai progetti che stanno letteralmente spopolando sul web.

In occasione del 50esimo anniversario, oggi mercoledì 22 aprile, della Giornata Mondiale della Terra – aggiunge – condivideremo un messaggio per sensibilizzare tutti, soprattutto le nuove generazioni, al valore del risparmio idrico ed alla salvaguardia di tutte le specie viventi.

Si chiama Divertiamoci insieme: Terranova Bimbi ed è la pagina dedicata alle attività ludico ricreative rivolte ai più piccoli. Come realizzare un coniglietto segnaposto con una normalissima molletta per il bucato; come fare a costruire un portafotografie con una gruccia, qualche cd, la colla vinilica, il cartoncino ed il nastro del colore che più ci piace; un prato dove far svolazzare le farfalle di pasta. Sono, questi, alcuni dei progetti che attraverso i video i piccoli aspiranti artisti, con l’aiuto di mamma e papà, hanno realizzato grazie ai tutorial. La bacheca è inondata di tutti questi progetti artistici.

Su Terranova da Sibari – Terra dei due Papi saranno presto postati una serie di video dimostrativi per mantenersi in allenamento stando a casa. Il progetto di sostegno ed integrazione scolastica si terrà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì prenotando la propria lezione alla mail sostegnoscolastico20@libero.it. Si dovrà indicare l’istituto e la classe di appartenenza. Una volta ricevuta la conferma, nella quale si indicherà l’orario della lezione ed il numero telefonico dell’insegnante, basterà avviare una videochiamata tramite WhatsApp per entrare in contatto con l’insegnante a distanza. Saranno possibili al massimo tre collegamenti in contemporanea con un singolo insegnante.

