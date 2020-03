Terranova da Sibari: arriva l’acqua a Sanzo e Galatrella

L’acqua nelle campagne di Sanzo-Galatrella rappresenta una piccola grande conquista. Sia per i tanti titolari di fondi di quell’area strategica per l’economia locale che finalmente ne potranno usufruire, sia per l’Amministrazione Comunale che non ha mai smesso di credere nella sinergia e nella collaborazione tra enti come strumento da preferire per il raggiungimento degli obiettivi.

È quanto dichiara il vicesindaco con delega all’agricoltura Massimiliano Smiriglia esprimendo soddisfazione per l’avvio da oggi, mercoledì 11, del servizio che sarà garantito alla contrada dal Consorzio di Bonifica di Trebisacce e dall’Ufficio dighe.

Ai loro responsabili – sottolinea il vicesindaco – vanno i nostri ringraziamenti per aver accolto e dato risposta alle istanze sollevate dall’Esecutivo che era e resta attento ed impegnato a garantire migliori servizi al settore dell’agroalimentare.

Dopo gli interventi di irrigazione anticipata dei terreni di Quota 40 e Zona Comuna e l’ottenimento di questo ulteriore servizio in contrada Sanzo-Galatrella – aggiunge – continueremo a confrontarci con il Consorzio per ottenere disponibilità idrica fino al mese di novembre come negli anni scorsi.

Resta ferma – conclude Smiriglia – la necessità di richiamare tutti, dalle utenze domestiche a quelle commerciali passando per chi fa irrigazione agricola – ad un uso responsabile del’acqua, bene e risorsa preziosa per l’intera comunità.

