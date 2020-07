Terranova: acqua, si avviano turni di erogazione e rafforzamento monitoraggio contro gli sprechi

Con l’estate in corso la comunità terranovese si imbatte nuovamente nell’annoso problema dell’approvvigionamento idrico reso difficoltoso da due fattori evidenti: l’utilizzo improprio delle risorse disponibili e le perdite lungo le reti.

Di fronte a questo scenario il vice sindaco di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiriglia, annuncia il prossimo avvio di un sistema di turnazione alternata della distribuzione dell’acqua nelle varie zone del Paese.

“Pronti a compiere ogni sforzo – dichiara Smiriglia – per contrastare i prelievi e gli utilizzi impropri delle risorse, così come per richiedere interventi rapidi su eventuali perdite lungo le reti”. A questo proposito, si rafforzerà il meccanismo di controlli con l’ausilio della polizia provinciale, del comando dei vigili e dei carabinieri, procedendo in più direzioni per maggiori controlli su allacci abusivi e per cercare di soddisfare richieste per l’irrigazione degli orti.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a farsi parte attiva in termini di autotutela e responsabilità per non aggravare una situazione che pesa sulla comunità stessa, su tutti gli sforzi per assicurare efficienza del servizio e sul senso di legalità

