Teatro, questa sera di scena molière al Quadrato Compagna

Omaggio a De Crescenzo, mercoledì 22 cinema sotto l’orologio

Estate in Co.Ro. 2020, dai grandi classici del teatro portati in scena sul palco di Palazzo delle Fiere, al cinema sotto le stelle, all’ombra dell’Orologio; dall’immancabile appuntamento con la tradizione enogastronomica e con il piatto principe della stagione, il pesce azzurro; al racconto della storia e delle popolazioni del Mediterraneo fatto per suoni e performance artistiche; passando dall’evento astronomico, rivolto a bambini ed adulti per andare alla scoperta di stelle e pianeti e dinosauri. Proseguono gli appuntamenti della programmazione socio-culturale estiva.

È quanto fa sapere l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo ricordando che per partecipare agli eventi occorre prenotarsi attraverso la pagina Facebook Comune Di Corigliano Rossano Ufficio Turismo.

Questa sera, martedì 21, sul palco allestito nel Quadrato Compagna, per la rassegna Teatro sotto le stelle, salirà la compagnia teatrale Ibaki per portare in scena Il Malato immaginario, la comédie-ballet in 3 atti, del drammaturgo francese Molière. Anche questo secondo appuntamento è promosso in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) di Cosenza.

Domani, mercoledì 22, l’omaggio del mondo dell’associazionismo è al maestro Luciano De Crescenzo. Il Circolo Culturale Rossanese, protagonista nei giorni scorsi dell’iniziativa Poesia sotto le stelle, per la rassegna CinEstate all’Orologio proietterà Così parlò Bellavista, il film commedia italiano del 1984, tratto dal romanzo omonimo, sceneggiato e diretto da De Crescenzo. L’appuntamento è alle ore 21 in Piazza Steri.

Giovedì 23 e venerdì 24, a Schiavonea, dalle ore 19,30, sulle vie Genova, Napoli e Gaeta, si snoderà la Festa del Pesce azzurro. A promuoverla il Flag I Borghi Marinari dello Jonio con la Pro Loco Corigliano Calabro e l’associazione Schiavonea – S.Angelo Puliti.

Un tuffo nell’universo. È, questo, il titolo dello spettacolo astronomico a cura dell’astronomo Antonio Pepe che sarà ospitato giovedì 23, nel Chiostro di Palazzo San Bernardino. Un evento rivolto a bambini e adulti. Mediante descrizioni e videoproiezioni delle spettacolari immagini dei corpi celesti, fornite anche dalla NASA e dall’ESA tramite i telescopi spaziali, si conosceranno i Pianeti del Sistema Solare, i loro Satelliti, le Stelle, le Costellazioni, gli Asteroidi, le Comete, le Meteore (stelle cadenti), le Supernovae, i misteriosi Buchi Neri, le Nebulose, fino alle Galassie distanti miliardi di anni luce. Un viaggio unico ed emozionante che terminerà con la visita alla Luna, agli Astronauti della Stazione Spaziale Internazionale ISS, nonché al pianeta Terra e allo Scipionyx Samniticus, detto Ciro, primo dinosauro scoperto in Italia ed unico cucciolo di predatore carnivoro al mondo ritrovato con organi interni perfettamente conservati, risalente a 113 milioni di anni fa.

Dopo la musica sefardita e quella africana, il terzo appuntamento della rassegna FuSuoni del Mediterraneo è con i Son y Flamenco (Sabato 25 nel Piazzale delle Armi del Castello Ducale), che uniscono la tradizione e le nuove tendenze musicali dell’arte flamenca anche attraverso alternanze di soli musicali, di ballo, fino ai giochi coreografici di giovani ballerine.

Il digitale è di strada. Corigliano – Rossano sarà tappa del tour che toccherà 10 città italiane promosso dalla Privacy Academy, che parcheggerà dalle ore 10 di sabato 25 il proprio camper in piazza Rino Gaetano su viale Mediterraneo, per confrontarsi ed interagire con le start up locali o semplici appassionati di tecnologia.

