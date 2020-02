Teatro, da Hollywood arriva in Calabria l’attore e coach Michael Rodgers

Iniziativa strutturata dalla “De Giorgi Act Academy” guidata dal coach Davide De Giorgi. 22 e 23 febbraio l’opportunità di approfondire le tecniche teatrali e cinematografiche

Ennesima attività formativa pianificata con cura dalla “De Giorgi Act Academy“. Stavolta si tratta di una masterclass sulla recitazione. L’iniziativa, strutturata nei minimi dettagli dal coach Davide De Giorgi, si terrà il 22 e 23 febbraio 2020, presso il teatro Paolella nel centro storico dell’area urbana di Rossano. Per l’occasione giungerà direttamente da Hollywood, per la prima volta in Calabria, l’attore e coach Michael Rodgers. Un nome prestigioso che consentirà ai partecipanti di accrescere le proprie competenze. La possibilità di un reale perfezionamento degli studi, sia da parte degli allievi della stessa accademia e sia da coloro che amano il teatro e il cinema e/o che sono appassionati di recitazione. Non è la prima volta che De Giorgi riesce a portare nel basso Jonio cosentino personaggi di alto prestigio. D’altronde, egli collabora da anni con varie strutture di Hollywood e con star del panorama internazionale del cinema. Ora De Giorgi è andato oltre: ha strutturato una due giorni con un coach americano, nonché un vero artista internazionale, per approfondire le tecniche teatrali e cinematografiche.

La De Giorgi act academy ha un’intensa attività teatrale grazie agli spettacoli periodici, durante i quali porta in scena gli allievi dell’Accademia che opera nella città bizantina. Infatti, la struttura guidata da Davide De Giorgi tiene ogni venerdì al Paolella un corso teatrale e ogni mese porta in scena uno spettacolo. Attività che sistematicamente registrano il sold out.

Per la mastercard del 22 e 23 febbraio è coinvolta tanta gente dell’intero territorio. Sono numerose, infatti, le richieste di partecipazione da Rossano e dall’hinterland. D’altra parte, non capita sovente avere l’opportunità, nella propria realtà territoriale, di interfacciarsi con personaggi di alta professionalità come l’esimio ospite di Davide De Giorgi.

Chi è il coach Michael Rodgers? Ecco una breve scheda biografica:

Attore, acting coach, regista, ha studiato per 15 anni con Larry Moss, uno degli insegnanti più famosi al mondo, discepolo diretto di Stella Adler, Lee Strasberg e Sanford Meisner, e coach di attori quali Leonardo di Caprio, Hilary Swank, Helen Hunt. Nell’ambito cinematografico e televisivo ha avuto il privilegio di collaborare con artisti di fama mondiale tra cui Jack Lemmon, Matthew Broderick, Angelina Jolie, Mel Gibson, Heath Ledger, Jimmy Smits, Peter Fonda, Willem Dafoe, Greg Kinnear, Giancarlo Giannini e molti altri ancora. Dopo aver studiato e lavorato in questo mondo per 20 anni ha deciso di cominciare il suo percorso come coach, insegnante e regista. Ha firmato la regia di molti spettacoli tra i quali: “Mrs.Dally has a Lover” by William Hanley, “Dolores” and “Rosemary with Ginger” by Edward Allan Baker, “Beast on the Moon” by Richard Kalinoskyi, “Blues” and “Lady of Larkspur Lotion” by Tennessee Williams, “Speaking In Tongues” by Andrew Bovell, “Clodia” by Maddalena Giusto, “Old Times” by Harold Pinter. Dal 2018 è consulente artistico di Factory32.

