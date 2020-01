Tansi Camper Tour dal Basso Ionio Cosentino fino alla città di Corigliano Rossano

Domenica 19 Gennaio 2020 il candidato alla presidenza della Regione Calabria Carlo Tansi sarà presente con il suo Camper, mezzo di trasporto e di comunicazione, nel territorio del Basso ionio cosentino fino a raggiungere nel pomeriggio la città di Corigliano-Rossano. Le tappe che prevederanno la presenza di Carlo Tansi insieme alla candidata consigliere nella lista Tesoro Calabria, Graziella Colamaria, saranno così organizzate:

Alle ore 09.30 Carlo Tansi sarà presente a Cariati, appuntamento davanti dell’Ospedale per affrontare il problema della Sanità insieme ai cittadini cariatesi e lanciare un video per sensibilizzare e informare tutti i cittadini calabresi. Alle ore 11.00 Carlo Tansi sarà presente a Mandatoriccio mare mentre alle ore 12.00 il candidato presidente sarà in piazza Dante a Mirto-Crosia.

Nel pomeriggio poi sarà nella città di Corigliano-Rossano, alle ore 15.30 in piazza Steri, al centro storico di Rossano, per incontrare la gente e successivamente farà visita, da libero cittadino, al Museo Diocesano e del Codex. La cultura è un patrimonio da tutelare per Carlo Tansi ed il suo intento è di ripartire dai simboli della Calabria quale il Codex Purpureus Rossanensis. Alle ore 18.00 sarà presente invece al Centro di Eccellenza, in via Nazionale nell’area di Corigliano per incontrare le gente e presentare a loro il suo programma.

Il tour concluderà con il comizio presso la sede della candidata dell’area della Sibaritide Graziella Colamaria. La sede è situata in via Enrico Fermi, nei pressi della Stazione ferroviaria a Rossano Scalo, vicino il passaggio a livello, di fianco alla pizzeria Pulcinella.

Commenta

commenti