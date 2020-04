Tamponi: a Torano sarebbe tutto da rifare. Zuccatelli: «Procedura sbagliata»

L’addetto ai test avrebbe utilizzato gli stessi guanti per tamponare tutti i pazienti compromettendone l’esito. Lo ha riferito il commissario dell’Asp al Tg3 Calabria

Venerdì 17 aprile, a leggere e sentire gli studi statistici, sarebbe dovuto essere il giorno del contagio 0 per la Calabria. E invece, con tutta probabilità, questo appuntamento gaudioso dovrà essere rimandato almeno di qualche settimana. La bomba di contagi scoppiata ieri nella residenza per anziani di Torano castello ha mandato all’aria ogni curva, ogni statistica e ogni previsione. Oggi con molta probabilità il dato dei contagi in Calabria triplicherà rispetto a ieri e tutto sarà di nuovo punto e a capo. Anche perché bisognerà vedere quanto deflagrante sarà il focolaio toranese considerato che molti anziani residenti nella casa erano stati dimessi qualche giorno prima di Pasqua. E questo, probabilmente, potrebbe aver innescato un meccanismo a catena anche in altri comuni della provincia.

Intanto, però, sulla vicenda di Torano il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, frena gli allarmismi. «È tutto da rifare» avrebbe detto il numero uno dell’azienda sanitaria ai giornalisti del Tg3 Calabria. Pare infatti che le procedure di tamponatura di anziani e personale sanitario operante all’interno di Villa Torano non abbiano seguito i protocolli previsti. Da quanto riportato oggi nell’edizione delle 14 del telegiornale regionale della Calabria, pare che l’addetto preposto dall’Asp (personale interno alla Rsa) avrebbe eseguito tutti i tamponi con gli stessi guanti e di fatto avrebbe potuto infettare tutti gli altri test rendendoli, quindi, nulli. Insomma, per sapere la verità su quanto accaduto nella rsa di Torano bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Commenta

commenti