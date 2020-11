Tampone positivo arriva post morte: ha stazionato per 4 giorni in Pronto soccorso

Si tratta di un 84enne rossanese arrivato in ospedale il 4 novembre scorso con sospetta polmonite interstiziale. Fatto subito il tampone, il risultato è arrivato stanotte dopo che l’uomo era spirato

La situazione al “Giannettasio” inizia a diventare impossibile da gestire. Tra un reparto Covid attivato ma ancora con tante criticità, il tempo abissale per il tracciamento dei casi positivi, un ospedale che scoppia (da sempre) a causa del grande afflusso di utenza e la carenza cronica di personale, capitano casi come quello di stanotte che rischiano di mandare in tilt tutto il sistema ospedaliero ionico.

Un 84enne, di Corigliano-Rossano, è risultato positivo al Covid ma il risultato del tampone è arrivato a distanza di 4 giorni, poco dopo che l’uomo era morto.

Arrivato in Pronto soccorso il 4 novembre scorso con una sospetta polmonite interstiziale, l’anziano paziente è stato ricoverato in Pronto Soccorso in attesa del suo destino, legato ovviamente all’esito del tampone.

Quattro lunghi giorni durante i quali l’uomo è stato assistito, seppur con tutte le precauzioni, all’interno dell’unità operativa di primo soccorso del “Giannettasio” dove ogni giorno operano decine di medici, infermieri e operatori sanitari e frequentato da centinaia di utenti.

Ora bisognerà capire se il povero 84enne morto e positivo al Covid ha infettato altre persone e lo stesso personale.

Al momento, confermano fonti interne al presidio, non è scattato alcun protocollo di sicurezza.

