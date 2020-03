Tallini è il nuovo presidente del consiglio regionale

Domenico Tallini, di Forza Italia, è il nuovo presidente del Consiglio regionale dell’11esima legislatura. Tallini, alla quarta legislatura, è stato eletto alla terza votazione con la maggioranza dei voti del Consiglio regionale. Nelle prime due votazioni, invece, non si era raggiunto il quorum dei 2/3 richeisto dal regolamento del consiglio. Questo l’esito della terza votazione: Tallini 20 voti, 4 voti Esposito, 1 Neri e 6 bianche.

DUE FUMATE NERE

Fumata “nera“ per Mimmo Tallini alla prima votazione per l’elezione del presidente del Consiglio regionale: per il consigliere regionale azzurro infatti sono arrivati 18 voti, ma si sono registrate 13 schede bianche che hanno impedito il raggiungimento del quorum dei 2/3 richiesti in prima battuta. Evidente la presenza di due “franchi tiratori” nella maggioranza di centrodestra: ieri sera, in un vertice alla Cittadella, si era del resto confermato l’accordo per Tallini, ma i due consiglieri regionali della Cdl, Esposito e Crinò, avrebbero espresso l’intenzione di restare in lizza, con il nome di Esposito.

Anche alla seconda votazione, il consigliere regionale di Catanzaro non ha raggiungo il quorum. Per lui 17 voti, oltre a 12 schede bianche, 1 voto per Neri e 1 per Santelli (che si calcola come scheda nulla).

